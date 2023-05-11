Лабунский Леонтий Артемьевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1870
Дата смерти24.05.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Гамарц Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Лабунская Акулина Никифоровна
Рождение ребёнка
19.08.1922
Сын: Лабунский Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Лабунская Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
1945
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1958