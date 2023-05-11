Лабунский Леонтий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабунский Леонтий Артемьевич

Место рождения

Марьяновка, Одеська область

Дата рождения

25.07.1870

Дата смерти

24.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьяновка, Одеська область
Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Гамарц Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Лабунская Акулина Никифоровна

Новоандреевка, Одеська область
Рождение ребёнка
19.08.1922

Сын: Лабунский Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Лабунская Евдокия Алексеевна

Новоандреевка, Одеська область
Бракосочетание
1945

Жена: Лабунская Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лабунская Акулина Никифоровна

Смерть
24.05.1958
Новоандреевка, Одеська область
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