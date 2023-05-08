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Пахомова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

05.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пахомов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
19.08.1930

Дочь: Урбаш Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Пахомова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Матвей Прокопьевич

Смерть
05.07.1982
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