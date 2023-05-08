Пахомова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти05.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пахомов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
19.08.1930
Дочь: Урбаш Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Пахомова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Пахомов Матвей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1982