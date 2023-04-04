Сорокина (Клюкина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 08.05.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1899
Рождение ребёнка
25.10.1900
Сын: Сорокин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович
Рождение ребёнка
18.11.1902
Дочь: Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович
Рождение ребёнка
14.09.1909
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович
Рождение ребёнка
31.03.1913
Сын: Сорокин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович
Рождение ребёнка
08.05.1916
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 08.05.1916