Сорокина (Клюкина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Клюкина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 08.05.1916

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1899

Муж: Сорокин Николай Фролович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1900

Сын: Сорокин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1902

Дочь: Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1909

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.03.1913

Сын: Сорокин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1916

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Фролович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 08.05.1916
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