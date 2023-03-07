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Черныш

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
2005
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
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