Ярмухаммет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Ягудин Габдулсаттар
Мать: Уразаева Гульчида
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мухаметжин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ахметжин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ахмяди
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мухамяди
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хавлия
Смерть
Неизвестно