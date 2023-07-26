Ярмухаммет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмухаммет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1759 г.р.

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Ягудин Габдулсаттар

Мать: Уразаева Гульчида

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мухаметжин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ахметжин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ахмяди

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Мухамяди

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хавлия

Смерть
Неизвестно
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