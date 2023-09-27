(Корх) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корх) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Корх Федор

Мать: не указана

Смерть
1942
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