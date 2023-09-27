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(Корх) Александра
(Корх) Александра
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Корх Федор
1865 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Корх Федор
Мать: не указана
Смерть
1942
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