Бадрутдинов Гильмутдин
Место рождения
Дата рождения09.06.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1917
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
02.01.1952
Образование
Неизвестно
1917 года рождения, место рождения Нурлатский р-он, дер. М.Ширданы, в РККА с 18 июля 1941 года, мобилизован Нурлатским РВК, ефрейтор, шофер 6-й батареи 936 артполка 362 стрелковой Краснознаменной диви... Показать все
Смерть
Неизвестно