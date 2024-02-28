Бадрутдинов Гильмутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадрутдинов Гильмутдин

Место рождения

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.06.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1917

Отец: Бадретдин Фахретдин Улы

Мать: Галиябанат Гибадулла Сибгатулла Улынын Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагадатбану Гарифулла Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагадатбану Гарифулла Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагадатбану Гарифулла Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
Неизвестно
1917 года рождения, место рождения Нурлатский р-он, дер. М.Ширданы, в РККА с 18 июля 1941 года, мобилизован Нурлатским РВК, ефрейтор, шофер 6-й батареи 936 артполка 362 стрелковой Краснознаменной диви... Показать все
Смерть
Неизвестно
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