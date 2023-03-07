Колобовников Егор Кириллович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1845
Сын: Колобовников Кузьма Егорович
Мать ребёнка: Колобовникова Соломея Павловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Колобовникова Соломея Павловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Колобовникова Соломея Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно