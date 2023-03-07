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Колобовников Егор Кириллович

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Колобовников Кирилл Кириллович

Мать: Колобовникова Екатерина Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Колобовников Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Колобовникова Соломея Павловна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Колобовникова Соломея Павловна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Колобовникова Соломея Павловна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Соломея Павловна

Смерть
Неизвестно
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