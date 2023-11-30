Юшко Евгения Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшко Евгения Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Юшко Захар Григорьев

Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев

Петровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.

Сын: Юшко Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Юшко Павел Григорьев

Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
04.01.1889

Дочь: Юшко Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юшко Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев

Петровка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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