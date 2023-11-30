Юшко Евгения Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Юшко Захар Григорьев
Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
30.07.1883
Сын: Юшко Павел Григорьев
Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
04.01.1889
Дочь: Юшко Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юшко Григорий Алексеев
Смерть
Неизвестно