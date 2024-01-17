Мальцева Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: не указан

Мать: Коновалова Валентина Нестеровна

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