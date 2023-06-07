Гуцаев Сергей Афсарагович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуцаев Афсараг (Авсадаг) Бадаевич х
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Эмма Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева-Тетцоева Рая Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно