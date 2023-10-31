Плохой (Калиновская) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохой (Калиновская) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Крым, с. Изобильное
Смерть
2009
Крым с. изобильное
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