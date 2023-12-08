Липова (Цветкова) Агрофина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липова (Цветкова) Агрофина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цветков Василий Кузьмич

Мать: Цветкова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липов Ефим Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липов Ефим Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липов Ефим Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липов Ефим Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липов Ефим Романович

Смерть
Неизвестно
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