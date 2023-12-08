Липова (Цветкова) Агрофина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цветков Василий Кузьмич
Мать: Цветкова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липов Ефим Романович
Смерть
Неизвестно