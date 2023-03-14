Леонов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1990

Сын: Леонов Максим Александрович

Мать ребёнка: Майтеканен Фаина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майтеканен Фаина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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