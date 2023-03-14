Леонов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1990
Сын: Леонов Максим Александрович
Мать ребёнка: Майтеканен Фаина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область