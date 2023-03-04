Утусикова Миланья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедальные ведомости за 1800г
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Утусикова Мариамна Егоровна
Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович
Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Утусиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович
Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович
Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович
Исповедные ведомости 1800г
Смерть
Неизвестно