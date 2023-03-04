Утусикова Миланья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтусикова Миланья Егоровна

Утусикова Миланья Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедальные ведомости за 1800г
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Утусикова Мариамна Егоровна

Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович

Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Утусиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Утусиков Матфей Иванович

Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович

Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1792

Сын: Утусиков Максим Иванович

Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович

Исповедные ведомости 1800г
Рождение ребёнка
1797

Сын: Утусиков Игорь Иванович

Отец ребёнка: Утусиков Иван Мартисович

Исповедные ведомости 1800г
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close