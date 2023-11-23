Неизвестно Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Александр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван Алексеев

Мать: Мавра Яковлева

Смерть
Неизвестно
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