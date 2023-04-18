Семенов Вениамин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Вениамин Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1944

Отец: Семенов Степан Васильевич

Мать: Семенова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1975

Дочь: Семенова Александра Вениаминовна

Мать ребёнка: Семенова Галина Григорьевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.01.1977

Дочь: Кочетыгова Ольга Вениаминовна

Мать ребёнка: Семенова Галина Григорьевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Елена Вениаминовна

Мать ребёнка: Семенова Галина Григорьевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Галина Григорьевна

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