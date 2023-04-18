Семенов Вениамин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1944
Рождение ребёнка
13.10.1975
Дочь: Семенова Александра Вениаминовна
Мать ребёнка: Семенова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
17.01.1977
Дочь: Кочетыгова Ольга Вениаминовна
Мать ребёнка: Семенова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Елена Вениаминовна
Мать ребёнка: Семенова Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно