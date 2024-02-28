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Свойкин Фома Яковлевич

Место рождения

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Свойкин Яков Васильевич

Мать: Свойкина Пелагея

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Свойкин Василий Фомич

Мать ребёнка: Свойкина Домна Федотовна

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
1837

Жена: Свойкина Домна Федотовна

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Свойкин Иван Фомич

Мать ребёнка: Свойкина Домна Федотовна

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бурмистрова Матрена Фоминична

Мать ребёнка: Свойкина Домна Федотовна

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
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