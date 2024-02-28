Свойкин Фома Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Свойкин Яков Васильевич
Мать: Свойкина Пелагея
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Свойкина Домна Федотовна
Бракосочетание
1837
Жена: Свойкина Домна Федотовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Свойкин Иван Фомич
Мать ребёнка: Свойкина Домна Федотовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бурмистрова Матрена Фоминична
Мать ребёнка: Свойкина Домна Федотовна