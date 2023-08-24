Комелькова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комелькова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1875 ст.

Сын: Комельков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Комельков Николай Егорович

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Петро-Павловская церковь 06.01.1875 Верхне-Апостольское село Василий Николаевич Комельков Верхне-Апостольское село отец крестьянин Николай Егорович Комельков Верхне-Апостольское село мать жена кресть... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комельков Николай Егорович

Место жительства
Неизвестно
Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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