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Кувалдин Алексей Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1927

Дата смерти

17.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927

Отец: Кувалдин Осип (Иосиф) Спиридонович

Мать: Кувалдина Анна Александровна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Кувалдин Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Кувалдина Любовь

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Кувалдина Любовь

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Кувалдина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувалдина Любовь

Смерть
17.02.2001
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