Кувалдин Алексей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1927
Дата смерти17.02.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927
Рождение ребёнка
1945
Сын: Кувалдин Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Кувалдина Любовь
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Кувалдина Любовь
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Кувалдина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувалдина Любовь
Смерть
17.02.2001