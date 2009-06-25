Ивченко Светлана Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Светлана Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.2009

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2009

Отец: Ивченко Константин Владимирович

Мать: не указана

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