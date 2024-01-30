Пеллингер Лев Францискович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеллингер Лев Францискович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пеллингер Анна Владимировна

Moscow / Москва, РСФСР USSR
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.12.1937
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