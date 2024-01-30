Пеллингер Лев Францискович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пеллингер Анна Владимировна
Moscow / Москва, РСФСР USSR
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.12.1937