Клюкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пугина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван

Рождение ребёнка
03.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Иван

Смерть
Неизвестно
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