Рубанова Агапья Титовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смерти06.03.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1873
Дочь: Рубанова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Рубанов Алексей Андреев
Рождение ребёнка
01.03.1876
Дочь: Рубанова Евдокия Адексеевна
Отец ребёнка: Рубанов Алексей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1876 ст.
В возрасте 23 лет от удушья
Похороны
09.03.1876 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
На городском кладбище