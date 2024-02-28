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Рубанова Агапья Титовна

Место рождения

Марьевский, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

06.03.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьевский, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1873

Дочь: Рубанова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Андреев

Рождение ребёнка
01.03.1876

Дочь: Рубанова Евдокия Адексеевна

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Алексей Андреев

Смерть
06.03.1876 ст.
В возрасте 23 лет от удушья
Похороны
09.03.1876 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
На городском кладбище
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