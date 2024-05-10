Мазнев Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазнев Михаил Константинович

Мазнев Михаил Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958

Отец: Мазнев Константин Сергеевич

Мать: Мазнева Тамара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Любовь Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Мазнева Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазнева Елена Павловна

Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1982

Дочь: Самохина Наталья Михаловна

Мать ребёнка: Мазнева Елена Павловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.