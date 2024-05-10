Мазнев Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Любовь Федоровна
Развод
Неизвестно
Жена: Мазнева Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазнева Елена Павловна
Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1982
Дочь: Самохина Наталья Михаловна
Мать ребёнка: Мазнева Елена Павловна