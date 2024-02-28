Михеенкова (Минченкова) Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеенкова (Минченкова) Агафья Филипповна

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Место рождения

Цыганы, Кубаровская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

21.12.1905

Дата смерти

13.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1905

Отец: Минченков Филипп

Мать: Минченкова Агрипина

Цыганы, Кубаровская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1928

Дочь: Шаркина Надежда Денисовна

Отец ребёнка: Михеенков Денис

Басино, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеенков Иван

Отец ребёнка: Михеенков Денис

Смоленская область
Смерть
13.02.1982
д. Сапрыкино, Ярцевский район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
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