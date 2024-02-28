Михеенкова (Минченкова) Агафья Филипповна
Место рождения
Дата рождения21.12.1905
Дата смерти13.02.1982
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1905
Отец: Минченков Филипп
Мать: Минченкова Агрипина
Рождение ребёнка
08.01.1928
Дочь: Шаркина Надежда Денисовна
Отец ребёнка: Михеенков Денис
Басино, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеенков Иван
Отец ребёнка: Михеенков Денис
Смоленская область
Смерть
13.02.1982
д. Сапрыкино, Ярцевский район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область