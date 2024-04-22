Мефодiй Романовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМефодiй Романовъ

Мефодiй Романовъ

Место рождения

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.06.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1856 ст.

Отец: Роман Алексеев

Мать: Агрипина Арсеньева

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился в Казанской губернии, Чистопольского уезда, д. каз. Служилая Шентала (Г-на Лебедева), при рч. Шенталке. Крестьянин.
Крещение
17.06.1856 ст.
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин той же деревни Михаил Гордеев, жжена Полиевкта Васильева - Параскева Гордеева
Бракосочетание
27.10.1874 ст.

Жена: Евдокия Захарова

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1875

Дочь: Романова Анна Мефодиевна

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещена 07.09.1875 Восприемники (крестные): Николай Захаров (брат Евдокии Захаровой) Елена Романова (сестра Мефода Романова)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Лаврентий Мефодиевич

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close