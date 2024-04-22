Мефодiй Романовъ
Место рождения
Дата рождения15.06.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.06.1856 ст.
Отец: Роман Алексеев
Мать: Агрипина Арсеньева
Родился в Казанской губернии, Чистопольского уезда, д. каз. Служилая Шентала (Г-на Лебедева), при рч. Шенталке. Крестьянин.
Крещение
17.06.1856 ст.
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин той же деревни Михаил Гордеев, жжена Полиевкта Васильева - Параскева Гордеева
Бракосочетание
27.10.1874 ст.
Жена: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
04.09.1875
Дочь: Романова Анна Мефодиевна
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Крещена 07.09.1875 Восприемники (крестные): Николай Захаров (брат Евдокии Захаровой) Елена Романова (сестра Мефода Романова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Лаврентий Мефодиевич
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Смерть
Неизвестно