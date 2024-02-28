Оверчук (Дидковская) Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оверчук (Дидковская) Кристина Александровна

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

21.11.1986

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1986

Отец: Дидковский Александр Геннадиевич

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
30.09.2011

Муж: Оверчук Сергей

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оверчук Сергей

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оверчук Сергей

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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