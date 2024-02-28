Оверчук (Дидковская) Кристина Александровна
Место рождения
Дата рождения21.11.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1986
Отец: Дидковский Александр Геннадиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.09.2011
Муж: Оверчук Сергей
Рождение ребёнка
12.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оверчук Сергей
Рождение ребёнка
10.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оверчук Сергей
Место жительства
Неизвестно