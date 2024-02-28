(Азизбаева) Ханифя Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Азизбаева) Ханифя Вторая Жена

(Азизбаева) Ханифя Вторая Жена

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Халилуллин Сейфулла

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Няфижан

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Ярулла

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Айнулла

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Идрис

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close