(Азизбаева) Ханифя Вторая Жена
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Халилуллин Сейфулла
Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Няфижан
Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халилуллин Ярулла
Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халилуллин Айнулла
Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халилуллин Идрис
Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла
Смерть
Неизвестно