Chiplakov Егор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chiplakov Егор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Chiplakov Павел Панайотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Chiplakov Спиридон Егорович

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
13.01.1898

Сын: Chiplakov Савватий Егорович

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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