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Тараев Николай Николаевич

Место рождения

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.12.1929

Дата смерти

08.10.1980

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1929

Отец: Тараев Николай Дмитриевич

Мать: Тараева Пелагея Михайловна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
02.04.1954

Жена: Тараева Мария Сергеевна

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараева Мария Сергеевна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараева Мария Сергеевна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараева Мария Сергеевна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.10.1980
Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
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