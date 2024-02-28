Тараев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1929
Дата смерти08.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1929
Бракосочетание
02.04.1954
Жена: Тараева Мария Сергеевна
Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.01.1956
Рождение ребёнка
10.07.1959
Рождение ребёнка
18.08.1968
Смерть
08.10.1980