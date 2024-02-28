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Пономарёв Филипп Александрович

Место рождения

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Пономарёв Александр

Мать: Пономарёва Маремьяна Яковлевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Пономарёв Николай Филиппович

Мать ребёнка: Пономарёва Стефанида (Степанида) Варсафьевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пономарёв Илья Филиппович

Мать ребёнка: Пономарёва Стефанида (Степанида) Варсафьевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пономарёв Василий Филиппович

Мать ребёнка: Пономарёва Стефанида (Степанида) Варсафьевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Стефанида (Степанида) Варсафьевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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