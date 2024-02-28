Пономарёв Филипп Александрович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Пономарёв Александр
Рождение ребёнка
1899
Сын: Пономарёв Николай Филиппович
Мать ребёнка: Пономарёва Стефанида (Степанида) Варсафьевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пономарёв Илья Филиппович
Мать ребёнка: Пономарёва Стефанида (Степанида) Варсафьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пономарёв Василий Филиппович
Мать ребёнка: Пономарёва Стефанида (Степанида) Варсафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно