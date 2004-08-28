Бурштын Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурштын Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1932

Дата смерти

28.08.2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1932

Отец: Бурштын Степан Степанович

Мать: Бурштын Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
10.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурштын Неизвестно

Рождение ребёнка
02.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурштын Неизвестно

Рождение ребёнка
13.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурштын Неизвестно

Рождение ребёнка
24.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурштын Екатерина Денисовна

Рождение ребёнка
02.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурштын Екатерина Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурштын Екатерина Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурштын Неизвестно

Развод
Неизвестно

Жена: Бурштын Неизвестно

Смерть
28.08.2004
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