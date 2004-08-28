Бурштын Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1932
Дата смерти28.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1932
Рождение ребёнка
10.02.1957
Рождение ребёнка
02.10.1959
Рождение ребёнка
13.06.1961
Рождение ребёнка
24.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурштын Екатерина Денисовна
Рождение ребёнка
02.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурштын Екатерина Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурштын Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Бурштын Неизвестно
Смерть
28.08.2004