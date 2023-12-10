Елена (Алена) Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Юртаев Данила Прокофьевич
Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Юртаев Афанасий Прокофьевич
Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Катерина Прокофьевна
Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858 ст.