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Елена (Алена) Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Юртаев Данила Прокофьевич

Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Юртаев Фадей Пракофьев

Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Юртаев Моисей Прокофьев

Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Юртаев Родион Прокофьев

Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Юртаев Яков Прокофьевич

Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Юртаев Афанасий Прокофьевич

Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Катерина Прокофьевна

Отец ребёнка: Юртаев Прокофий Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Прокофий Антонов

Смерть
До 1858 ст.
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