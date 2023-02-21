Сизьмина Евпраксия Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1909
Дочь: Шутова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Сизьмин Константин Федорович
Слободино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно