Богдановский Михаил Фокиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдановский Михаил Фокиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Богдановская Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Богдановская Неизвестно

Рождение ребёнка
23.01.1924

Сын: Богдановский Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Богдановская Неизвестно

СССР, Брянская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Богдановский Семён Михайлович

Мать ребёнка: Богдановская Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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