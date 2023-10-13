Богдановский Михаил Фокиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Богдановская Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Богдановская Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1924
Сын: Богдановский Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Богдановская Неизвестно
СССР, Брянская область
Рождение ребёнка
1932
Сын: Богдановский Семён Михайлович
Мать ребёнка: Богдановская Неизвестно
Смерть
Неизвестно