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Демидов Лазарь Федорович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

14.11.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1911

Отец: Демидов Федор Николаевич

Мать: Демидова Екатерина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
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