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Демидов Лазарь Федорович
Демидов Лазарь Федорович
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
14.11.1911
Пол
Мужской
Отец
Демидов Федор Николаевич
1881 г.р.
Мать
Демидова (Клепнева) Екатерина Ивановна
До 1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1911
Отец:
Демидов Федор Николаевич
Мать:
Демидова Екатерина Ивановна
Громково
, Богородский, Московская область
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