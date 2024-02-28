Зуев Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Андрей Викторович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.05.2005

Дочь: Зуева Виктория Андреевна

Мать ребёнка: Доброчеева Евгения Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
18 роддом (ул. Гольяновская, район Лефортово), 15-20, 3600г, 52см
Рождение ребёнка
25.06.2009

Сын: Зуев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Доброчеева Евгения Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
18 роддом (ул. Гольяновская, район Лефортово), 03-00, 3600г, 52см
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