Зуев Андрей Викторович
Место рождения
Дата рождения18.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.2005
Дочь: Зуева Виктория Андреевна
Мать ребёнка: Доброчеева Евгения Юрьевна
18 роддом (ул. Гольяновская, район Лефортово), 15-20, 3600г, 52см
Рождение ребёнка
25.06.2009
Мать ребёнка: Доброчеева Евгения Юрьевна
18 роддом (ул. Гольяновская, район Лефортово), 03-00, 3600г, 52см