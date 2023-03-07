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Занин Никита Иванович

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Место рождения

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Занин Иван Евдокимович

Мать: Занина Маремьямия

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1798

Жена: Занина Евфимия Андриановна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Занин Василий Никитич

Мать ребёнка: Занина Евфимия Андриановна

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Занин Алексей Никитич

Мать ребёнка: Занина Евфимия Андриановна

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Занин Борис Никитич

Мать ребёнка: Занина Евфимия Андриановна

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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