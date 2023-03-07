Занин Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Занин Иван Евдокимович
Мать: Занина Маремьямия
Бракосочетание
До 1798
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Занина Евфимия Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Занина Евфимия Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Занин Борис Никитич
Мать ребёнка: Занина Евфимия Андриановна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно