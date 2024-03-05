Сафонова (Соврикова) Вера Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1938
Рождение ребёнка
16.09.1958
Дочь: Баранова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
12.03.1966
Дочь: Трубникова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
25.10.1971
Дочь: Загороднева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
25.08.1974
Дочь: Воропаева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Гаврилович