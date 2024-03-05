Сафонова (Соврикова) Вера Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Соврикова) Вера Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1938

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1938

Отец: Совриков Тимофей Иванович

Мать: Соврикова Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
16.09.1958

Дочь: Баранова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
12.03.1966

Дочь: Трубникова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
25.10.1971

Дочь: Загороднева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
25.08.1974

Дочь: Воропаева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Гаврилович

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