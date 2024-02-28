Яйцова (Зимарева) Екатерина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1947
Сын: Яйцов Геннадий Стефанович
Отец ребёнка: Яйцов Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Яйцов Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яйцов Стефан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно