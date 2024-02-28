Яйцова (Зимарева) Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яйцова (Зимарева) Екатерина Емельяновна

Место рождения

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Зимарев Емельян Вадимович

Мать: Зимарева Устинья Григорьевна

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Яйцов Геннадий Стефанович

Отец ребёнка: Яйцов Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Яйцов Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Яйцов Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яйцов Леонид Стефанович

Отец ребёнка: Яйцов Стефан Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яйцов Стефан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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