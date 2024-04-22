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Ирина Сергеева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

?.04.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1821 ст.

Отец: Сергей Макеев

Мать: Агриппина Андреева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.05.1837 ст.

Муж: Родион Артемьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1843 ст.

Сын: Петр Родионов

Отец ребёнка: Родион Артемьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.07.1845 ст.

Дочь: Мария Родионова

Отец ребёнка: Родион Артемьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Марфа Родионова

Отец ребёнка: Родион Артемьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Иван Родионов

Отец ребёнка: Родион Артемьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1851 ст.

Дочь: Дарья Родионова

Отец ребёнка: Родион Артемьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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