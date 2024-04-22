Ирина Сергеева
Место рождения
Дата рождения?.04.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1821 ст.
Отец: Сергей Макеев
Мать: Агриппина Андреева
Бракосочетание
16.05.1837 ст.
Муж: Родион Артемьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1843 ст.
Сын: Петр Родионов
Отец ребёнка: Родион Артемьев
Рождение ребёнка
05.07.1845 ст.
Дочь: Мария Родионова
Отец ребёнка: Родион Артемьев
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Марфа Родионова
Отец ребёнка: Родион Артемьев
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Иван Родионов
Отец ребёнка: Родион Артемьев
Рождение ребёнка
14.03.1851 ст.
Дочь: Дарья Родионова
Отец ребёнка: Родион Артемьев
Смерть
Неизвестно