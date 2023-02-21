Шандрыгин Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шандрыгин Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1984

Сын: Шандрыгин Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Шандрыгина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шандрыгин Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Шандрыгина Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шандрыгина Светлана

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