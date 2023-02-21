Шандрыгин Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1984
Сын: Шандрыгин Константин Валерьевич
Мать ребёнка: Шандрыгина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шандрыгин Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Шандрыгина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шандрыгина Светлана