Жирновский Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 20.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 20.09.1982
Рождение ребёнка
31.07.2010
Сын: Чирков Даниил Александрович
Мать ребёнка: Чиркова Мария Викторовна
Бракосочетание
15.08.2014
Жена: Чиркова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
20.01.2015
Сын: Жирновский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Чиркова Мария Викторовна