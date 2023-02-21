Жирновский Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖирновский Владимир Викторович

Жирновский Владимир Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 20.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 20.09.1982

Отец: Жирновский Виктор Константинович

Мать: Жирновская Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
31.07.2010

Сын: Чирков Даниил Александрович

Мать ребёнка: Чиркова Мария Викторовна

Бракосочетание
15.08.2014

Жена: Чиркова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
20.01.2015

Сын: Жирновский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Чиркова Мария Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close