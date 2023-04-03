Славнова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1876 ст.

Сын: Славнов Иван Леонович

Отец ребёнка: Славнов Лев Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.

Дочь: Мелания Леоновна

Отец ребёнка: Славнов Лев Алексеевич

Крюково, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славнов Лев Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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