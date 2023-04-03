Славнова Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1876 ст.
Отец ребёнка: Славнов Лев Алексеевич
Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.
Дочь: Мелания Леоновна
Отец ребёнка: Славнов Лев Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно