Шкода Акилина Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода Акилина Данииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1899 ст.

Сын: Шкода Пантелеимон Григорьевич

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович

Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.

Сын: Шкода Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович

Рождение ребёнка
11.01.1912

Дочь: Гак Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкода Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович

Смерть
Неизвестно
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