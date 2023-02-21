Шкода Акилина Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1899 ст.
Сын: Шкода Пантелеимон Григорьевич
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович
Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.
Сын: Шкода Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович
Рождение ребёнка
11.01.1912
Дочь: Гак Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкода Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкода Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимович
Смерть
Неизвестно