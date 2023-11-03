Ворошилова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

13.04.1776

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Яркова Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Ворошилов Семен Федоров

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Ворошилов Василий Семенов

Отец ребёнка: Ворошилов Семен Федоров

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Карпова Ирина Семенова

Отец ребёнка: Ворошилов Семен Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катова Соломонида Семенова

Отец ребёнка: Ворошилов Семен Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Семен Федоров

Смерть
13.04.1776
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
83 года
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