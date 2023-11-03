Ворошилова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смерти13.04.1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Яркова Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Ворошилов Семен Федоров
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Ворошилов Василий Семенов
Отец ребёнка: Ворошилов Семен Федоров
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Карпова Ирина Семенова
Отец ребёнка: Ворошилов Семен Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катова Соломонида Семенова
Отец ребёнка: Ворошилов Семен Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1776
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
83 года