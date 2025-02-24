Мишин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти28.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Мишин Павел
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишина (Бондаренко) Нина
Работа или профессия
Неизвестно
инжинер ООО «Элеком»
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишина (Бондаренко) Нина
Образование
Неизвестно
техникум с 1951 г.
Военная служба
Между 1944 и 1951
Смерть
28.03.1989
Похороны
Неизвестно
Кладбище «Сухая река»