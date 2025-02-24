Мишин Иван 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мишин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

28.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Мишин Павел

Мать: Мишина (Филипова) Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина (Бондаренко) Нина

Работа или профессия
Неизвестно
инжинер ООО «Элеком»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина (Бондаренко) Нина

Образование
Неизвестно
техникум с 1951 г.
Военная служба
Между 1944 и 1951
Смерть
28.03.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище «Сухая река»

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