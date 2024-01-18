Воропай Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропай Иван Иванович

Место рождения

Оршанский повет, Могилевская губерни я

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воропай Иван Яковлев

Мать: не указана

Оршанский повет, Могилевская губерни я
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воропай Михаило Иванович

Мать ребёнка: не указана

Оршанский повет, Могилевская губерни я
Место жительства
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Смерть
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я
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