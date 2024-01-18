Воропай Иван Иванович
Место рожденияОршанский повет, Могилевская губерни я
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воропай Иван Яковлев
Мать: не указана
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Место жительства
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я
Смерть
Неизвестно
Оршанский повет, Могилевская губерни я