Пикин Серафим Никандрович
Место рожденияд. Максимцево, Опочецкий уезд, Псковская губ.
Дата рождения1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Пикин Никандр Сидорович
Мать: ?
д. Максимцево, Опочецкий уезд, Псковская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
ул. Левая Тентелевка, д. 52, кв. 2