Пикин Серафим Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикин Серафим Никандрович

Место рождения

д. Максимцево, Опочецкий уезд, Псковская губ.

Дата рождения

1916

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Пикин Никандр Сидорович

Мать: ?

д. Максимцево, Опочецкий уезд, Псковская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Место жительства
Неизвестно
ул. Левая Тентелевка, д. 52, кв. 2
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